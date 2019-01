Comissão de inquérito à CGD divide partidos

Mário Aleixo - RTP30 Jan, 2019, 06:49 / atualizado em 30 Jan, 2019, 08:09 | Economia

Os responsáveis da Caixa disseram entretanto que vão enviar ao Parlamento a auditoria feita à gestão do banco público entre 2000 e 2015, mas apenas depois de separar a informação sujeita a sigilo bancário.



Fonte da Caixa, citada pela agência Lusa, diz também que já pediu ao Banco de Portugal e à Procuradoria-Geral da República para enviar a auditoria ao parlamento. O Ministério Público já respondeu e disse que não tem nada a opor.



A condição de conhecer a auditoria era essencial para o líder do Partido Social Democrata. Rui Rio diz que se a auditoria tiver alguma coisa de diferente é que se justifica uma nova comissão parlamentar.







Já o Partido Socialista pensa de outra forma.O deputado João Paulo Correia diz que só faz sentido uma nova comissão parlamentar de inquérito, se o parlamento estiver na posse da auditoria.O PS quer a auditoria e quer que os trabalhos da nova comissão terminem ainda nesta legislatura.O CDS considera que é possível terminar os trabalhos dentro do prazo que o PS exige e o vice-presidente da bancada do partido, João Almeida, diz que a decisão de libertar a auditoria é uma razão acrescida para uma nova comissão de inquérito.O líder do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa, diz que considera desnecessário, mas o partido não se opõe.Já a líder do Bloco de Esquerda disse na tarde de terça-feira que se houvesse novos dados a comissão parlamentar de inquérito deveria avançar.Novos dados que podem ser revelados pela auditoria que a Caixa promete submeter à Assembleia da República.