Comissão de inquérito PANA quer ouvir ministros, ex-ministros e deputados em Lisboa

Lusa 18 Mai, 2017, 14:14 | Economia

Segundo um programa provisório a que a Lusa teve hoje acesso, os eurodeputados da comissão de inquérito que está a investigar alegadas contravenções ou má administração na aplicação das regras europeias relacionadas com o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais (PANA), têm previstos encontros com o ministro das Finanças, Mário Centeno, os ex-ministros da tutela Maria Luís Albuquerque e Fernando Teixeira dos Santos, bem como com o ex-primeiro-ministro José Sócrates e o ex-ministro e antigo responsável do BCP e da CGD Armando Vara.

Os membros da comissão PANA pediram ainda reuniões com representantes dos partidos na comissão parlamentar de inquérito ao BES e com o banqueiro José Maria Ricciardi.

A lista provisória de encontros inclui ainda o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa e a Procuradora-Geral da República, Joana Vidal.

Em 09 de maio, o secretário Regional das Finanças da Madeira, Rui Gonçalves, foi ouvido na comissão PANA, em Bruxelas, e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, participa na audição marcada para o próximo dia 30.

Os eurodeputados Ana Gomes (PS), José Manuel Fernandes (PSD) e Nuno Melo (CDS-PP) integram a comissão de inquérito sobre os Papéis do Panamá, que inclui um total de 65 membros efetivos.