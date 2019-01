Comissão de Orçamento e Finanças exige acesso a relatório final sobre CGD mais do que nunca

RTP23 Jan, 2019, 11:56 / atualizado em 23 Jan, 2019, 13:50 | Economia

Teresa Leal Coelho revelou que esta quarta-feira voltou a falar com a Procuradora-Geral da República, garantindo que "mais do que nunca queremos ter acesso ao relatório final". A Comissão de Orçamento e Finanças diz que já tinha pedido à PGR durante o mês de janeiro o acesso a este documento, pedido que ainda está a ser analisado.







A insistência agora prende-se com o conhecimento de que a informação que tem vindo a ser noticiada nos últimos dias tem por base um relatório preliminar de dezembro de 2017 e não o relatório final, datado de junho de 2018. Uma informação que chegou a Teresa Leal Coelho do presidente da Caixa Geral de Depósitos e corroborada pelo Governador do Banco de Portugal.







De acordo com Teresa Leal Coelho, o relatório preliminar divulgado "contém matéria, informação que não consta do relatório final, precisamente porque um conjunto de observações e esclarecimentos foram prestados e levaram a auditora a alterar o relatório para a versão final".







"Com esta divulgação massiva do relatório, cria-se um alarme público. É disruptiva quanto às instituições, atenta contra as instituições que há muito querem fazer o seu trabalho nesta matéria", referindo-se, neste caso, ao facto de a Comissão já estar a pedir o relatório desde junho de 2018 e nunca ter podido aceder-lhe. "Nenhum membro da Comissão teve acesso ao relatório da CGD", garantiu, argumentando que o Parlamento tem sido impedido de fazer o seu trabalho.







Em junho e setembro de 2018 o pedido foi endereçado à própria Caixa Geral de Depósitos, que em dezembro terá respondido negativamente, invocando sigilo bancário e depois segredo de justiça. Já em janeiro, o pedido foi endereçado à Procuradoria-Geral da República, que está a analisar o documento, mas ainda não houve resposta.



“Informei a Procuradora-Geral da República que, mais do que nunca nós, Comissão de Orçamento e Finanças, queremos ter acesso ao relatório final. Queremos inclusivamente que haja uma clarificação da informação que está na praça pública relativamente a empresas e pessoas singulares que eventualmente foi expurgada do relatório por não haver fundamentos. É fundamental que se clarifique o que é a matéria apurada no relatório final”, disse a presidente da Comissão aos jornalistas.







Teresa Leal Coelho argumentou ainda que deve ser "identificada a proveniência desta fuga de informação e clarificar qual é a informação que é verdadeira ou falsa".







Porque, considera a presidente da Comissão, "esta fuga de informação é agravada pelo facto de ser uma fuga de um relatório que não é definitivo, mas há um conjunto de entidades privadas e públicas envolvidas".







Sobre uma eventual sanção a aplicar a quem seja o autor da fuga, Teresa Leal Coelho foi mais cautelosa, dizendo que "não conhecemos os factos" e depende de que instituição foi e quais os seus deveres.