Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa demite-se

RTP 01 Ago, 2017, 19:47 / atualizado em 01 Ago, 2017, 20:48 | Economia

Em comunicado, a Comissão de Trabalhadores (CT) da empresa do grupo Volkswagen sublinha que é “um órgão democrático” e “reconhece que a maioria dos trabalhadores pretende outro caminho”.



O órgão representativo dos profissionais da Autoeuropa acrescenta que “deixa assim aberto espaço para que outros demonstrem as suas capacidades negociais”.



A demissão não coloca em causa a greve de 24 horas de trabalhadores, prevista para o próximo dia 30 de agosto.



O entendimento recusado pelos trabalhadores tinha sido alcançado na semana passada, a 27 de julho, e pretendia ultrapassar uma divergência sobre os novos horários propostos pela Autoeuropa para enfrentar o período de início de produção de um novo veículo na fábrica de Palmela, o T-Roc.



O acordo foi chumbado no dia seguinte, com 75 por cento de votos contra no referendo sobre o mesmo. No total de 4415 inscritos, votaram 3472 trabalhadores. Apenas 815 votos foram favoráveis, contabilizando-se 44 votos bancos e 17 nulos.



Este entendimento previa um aumento mínimo de 16 por cento no salário, mediante um novo horário que previa que a fábrica funcionasse seis dias por semana, um aumento mensal de salário que se traduziria num pagamento mensal de 175 euros, 25 por cento de subsídio de turno e a atribuição de um dia adicional de férias.



O coordenador da CT, Fernando Sequeira, referia na segunda-feira à agência Lusa que os horários propostos no acordo "são legais e deverão ser aplicados pela empresa, apesar desta votação".