Comissão do Orçamento. Medina esquivou-se às questões sobre a TAP

No Parlamento, o ministro das Finanças evitou responder sobre a auditoria à indemnização atribuída a Alexandra Reis. Fernando Medina garantiu que as conclusões do relatório vão ser públicas e adiantou que não tem conhecimento de mais nenhuma situação idêntica no Sector Empresarial do Estado.