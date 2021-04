Comissão Europeia acredita que vai haver condições para reabertura do turismo no verão

Foto: Reuters

É esta a convicção do comissário com a pasta do mercado interno, com base nas campanhas de vacinação contra a Covid-19 e também na coordenação entre os 27 Estados-membros. Ideias transmitidas durante um debate, ontem à noite, acompanhado pela correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.