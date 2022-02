Comissão Europeia admite cenário de crescimento económico mais lento

O Banco Central Europeu garante que vai tomar todas as medidas necessárias para proteger a zona euro. Chistine Lagarde rejeita para já antecipar a altura em que o BCE vai subir as taxas de juro. A Comissão Europeia já faz as contas a um abrandamento do crescimento económico.