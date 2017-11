Comissão Europeia alerta para fatura "muito cara" de mobilidade limpa

Lusa07 Nov, 2017, 13:30 | Economia

"Temos de ser muito honestos com as pessoas, relativamente aos custos [da transição para a mobilidade limpa], mobilizar todos os recursos disponíveis e utilizá-los de forma sensata. A boa notícia é que esses fundos existem", disse Matthew Baldwin, num painel dedicado à transição no setor dos transportes para uma mobilidade de baixa utilização de combustíveis fósseis, integrada na Web Summit, a decorrer em Lisboa.

O responsável europeu disse existirem em vários programas comunitários um total de 70 mil milhões de euros disponíveis mas advertiu que, para ser bem sucedida, ter-se-á que gastar "cada gota desse dinheiro" na transição".

"Vamos precisar de cada gota deste dinheiro, vai ser muito caro, até para lidar com os impactos sociais. Não sei se nos apercebemos ainda da velocidade a que os empregos atuais vão mudar e temos de estar preparados para gastar dinheiro para que não sejam apenas os mais desfavorecidos da nossa sociedade a pagar os efeitos desta mudança", observou.

No mesmo painel, Sharon Masterson responsável do Fórum do Transporte Internacional da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) defendeu a necessidade de explorar o que considerou ser o "grande potencial de construir novas cidades" idealizadas, não em torno do automóvel como as atuais, mas baseadas na utilização de meios de transporte alternativos, como os carros partilhados ou a bicicleta.

"A transição é muito importante. O diálogo é muito importante para ver como vamos fazer isto", defendeu.

Monika Mikac, da instituição Rimac Automobil, considerou, por seu turno, que a questão da transição para a mobilidade elétrica "já está decidida".

"É apenas uma questão de tempo. Penso que o próximo grande passo é a mobilidade autónoma, carros autónomos. E é isso que é necessário pensar porque isso irá alterar por completo o nosso mundo. Novos empregos que vão ser criados e muitos que vão deixar de existir", observou.