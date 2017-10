Comissão Europeia anuncia hoje vencedores dos prémios RegioStars

Lusa10 Out, 2017, 07:42 | Economia

A cerimónia realiza-se ao final da tarde de hoje em Bruxelas, onde decorre até quinta-feira a Semana Europeia das Regiões e das Cidades.

Ao todo, são 24 os projetos finalistas, provenientes de 20 cidades e regiões de países como a Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Holanda, Polónia, Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia, Turquia e Reino Unido.

Os projetos finalistas estão distribuídos em cinco grandes categorias, estando o único projeto português a concurso na categoria "Especialização inteligente para a inovação das PME`s".

O projeto TecBIS - Aceleradora de Empresas do Instituto Pedro Nunes (IPN), em Coimbra, arrancou em maio de 2014 e foi financiado pelo Programa Operacional Regional do Centro, tendo contado com um apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de sete milhões de euros, num investimento global de 8,2 milhões de euros.

Trata-se de uma infraestrutura de apoio empresarial, que atua a jusante da sua incubadora, visando dar resposta a necessidades específicas de empresas em estado de desenvolvimento mais avançado, que já deram provas no mercado e ambicionam crescer de forma rápida e sustentada.

A Aceleradora de Empresas acolhe empresas de base tecnológica e inovadoras, de elevado potencial de crescimento, e a quem oferecem um conjunto de serviços técnicos, com recursos humanos altamente qualificados e com os objetivos de potenciar a respetiva capacidade de internacionalização e de aumentar a sua intensidade tecnológica.

A área disponível para empresas é de 4.500 metros quadrados, tendo atingido a ocupação plena em menos de três anos de atividade.

Atualmente, a aceleradora acolhe 23 empresas em áreas especialmente relacionadas com as tecnologias da informação e comunicação, empregando cerca de 600 colaboradores altamente qualificados.

Durante o dia de hoje será ainda entregue o prémio Escolha Pública ao projeto que obteve mais votos por parte do público em geral.