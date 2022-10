Comissão Europeia avança com compra conjunta de gás e mecanismo temporário de limite dos preços

Tal como aconteceu com as vacinas contra a covid-19, a Comissão Europeia vai agora avançar com a compra conjunta de gás. O anúncio foi feito por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, durante a apresentação do novo regulamento de emergência para fazer face à atual crise energética.

Esta medida só deverá avançar no início da primavera de 2023, antes da próxima época de enchimento do armazenamento.

A presidente da Comissão Europeia anunciou que a Europa aumentou as reservas de gás nos últimos meses e estará melhor preparada para enfrentar o próximo inverno.Ursula Von Der Leyen garantiu ainda que a Europa tem vindo a diversificar o mercado para não depender do gás russo e já conseguiu reduzir em dois terços o gás fornecido por Moscovo.

Limite do preço do gás

A Comissão Europeia vai ainda introduzir um mecanismo temporário para limitar os preços excessivos do gás neste inverno. “Estamos a criar um mecanismo para limitar os preços de gás excessivos e hoje vamos definir os princípios para este mecanismo de limitação dinâmico", disse Von der Leyen.





A presidente da Comissão Europeia asseverou que este mecanismo "deve ser tão flexível que garanta a segurança do orçamento, suficientemente alto para que o mercado possa funcionar e o gás possa circular e suficientemente abrangente para abarcar todos os outros mercadores da União Europeia”.

“Assim que o Conselho Europeu chegar a um acordo sobre estes princípios, vamos preencher todos os pormenores para que possa ficar tudo funcional”, concluiu.Mais de 15 países da UE, incluindo Itália, Polónia, Grécia e Bélgica, pediram um teto máximo para o preço do gás, mas discordam em relação ao projeto de Bruxelas.O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que os líderes da UE discutirão uma série de opções relativamente ao preço máximo de energia na cimeira que decorrerá na quinta e sexta-feira.