Comissão Europeia cautelosa em relação ao crescimento da economia portuguesa

A média do crescimento da Zona Euro no primeiro trimestre foi de 1,7 por cento. No conjunto, a União Europeia cresceu 1,9 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.



A Alemanha registou uma subida de 1,7 por cento nos primeiros três meses. A França teve o pior desempenho desde 2014 com um crescimento de apenas 0,8 por cento.