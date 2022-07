Comissão Europeia deverá antecipar abrandamento da economia

As previsões macroeconómicas atualizadas por Bruxelas traçam, então, um cenário de abrandamento económico e de alta inflação, não se prevendo porém recessão, numa altura em que se assinalam quase cinco meses da invasão russa da Ucrânia e em que os preços batem máximos, especialmente puxados pelo setor energético.Na segunda-feira, a Comissão Europeia avisou que esta atualização das estimativas macroeconómicas incluirá uma revisão em baixa do crescimento económico da zona euro e da UE este ano e “ainda mais” em 2023, enquanto a inflação será revista em alta.”, declarou o vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta de “Uma economia que funciona para as pessoas”.