Comissão Europeia divulga previsões macroeconómicas de outono

Desde que, em fevereiro passado, a Rússia lançou uma ofensiva militar na Ucrânia, Bruxelas tem revisto em baixa as perspetivas de crescimento económico, e neste outono deverá voltar a fazê-lo, face às anteriores projeções intercalares do verão, divulgadas a 14 de julho, e que apontavam para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro de 2,6% este ano e 1,4% no próximo (e de 2,7% e 1,5% para a União Europeia, respetivamente em 2022 e 2023).Face aos desenvolvimentos dos últimos meses, a Comissão Europeia deverá voltar a ter de rever em baixa as projeções do ritmo de crescimento económico para a zona euro e para o conjunto da União, alinhando-as com as de outras instituições internacionais, que já projetam uma evolução do PIB na Europa no próximo ano abaixo das previsões de verão de Bruxelas.Há um mês, o Fundo Monetário Internacional (FMI) previu que a economia da zona euro cresça 3,1% este ano, mas apenas 0,5% em 2023, prevendo uma recessão na Alemanha e Itália, enquanto, em projeções divulgadas em finais de setembro, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) projetou números semelhantes, apontando para um crescimento do PIB no espaço monetário único de 3,1% em 2022 e de somente 0,3% no próximo ano.