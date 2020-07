Comissão Europeia diz que programa de ajustamento da Madeira não é da sua competência direta

No âmbito do debate sobre o Orçamento Suplementar, em junho, na Assembleia da República, a deputada do PSD Sara Madruga da Costa questionou João Leão sobre o pedido do Governo da Madeira, relativamente a uma moratória das prestações do empréstimo concedido pela República à região, no âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), acordado em 2012.

"A questão da moratória tem um enquadramento que é o seguinte: não há moratórias no quadro, tipicamente, da União Europeia, entre entidades públicas ou entre regiões e Estados ou entre Estados", respondeu, na altura, o ministro das Finanças.

Na sequência destas declarações, a eurodeputada do PSD Cláudia Monteiro de Aguiar questionou a Comissão Europeia sobre se existe "alguma imposição legal", no quadro da União Europeia, que impeça que seja concedido ao executivo da Madeira a referida moratória no pagamento do empréstimo, acordado entre o Estado e a Região.

Na resposta, hoje divulgada pelo gabinete do PSD no Parlamento Europeu, a Comissão diz que "o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF) acordado entre o Governo português e a Região Autónoma da Madeira (RAM) em 2012 não era nem é da competência direta da UE".

"Não fazia parte do programa de ajustamento da UE para Portugal para o período de 2011-2014; a única ligação com a UE era a obrigação de apresentar um relatório sobre os progressos das reformas na Madeira", acrescenta a Comissão.

Para o PSD, o ministro das Finanças, João Leão, "faltou à verdade" perante os "deputados da Assembleia da República e para com os madeirenses".

"Lamentavelmente, aquilo a que assistimos é que o discurso político do Governo socialista atira frequentemente as culpas para a União Europeia, sempre e quando não quer assumir as suas responsabilidades", afirma Cláudia Monteiro de Aguiar, citado no comunicado do partido.

A Madeira tem de pagar, no dia 21 de julho, 48 milhões ao Estado, no âmbito do empréstimo, estando o pagamento seguinte agendado para janeiro.

Em junho, o Governo da Madeira tinha considerado que o ministro das Finanças começou com "o pé esquerdo" o seu relacionamento institucional com a região, acusando a República de "discriminação intolerável".

A Lusa questionou o Ministério das Finanças sobre a resposta da Comissão Europeia e as acusações do PSD, mas não obteve resposta até ao momento.