Comissão Europeia faz estimativas em alta para a economia portuguesa

Bruxelas revê em alta o crescimento do Produto Interno Bruto português para 2,4 por cento este ano. Com a ajuda do turismo, trata-se da terceira maior taxa da Zona Euro.No entender da comentadora de Economia da Antena 1, Helena Garrido, o Governo pode estar a guardar-se por melhor altura para distribuir dinheiro pelos portugueses. O pessimismo do Executivo pode explicar-se pela tentativa de refrear pedidos de apoio.Quanto à inflação, deverá ser de 5,1 por cento este ano e de 2,7 por cento em 2024.Quanto ao motor da economia europeia, a Alemanha, a Comissão Europeia mantém a previsão de 0,2 por cento de crescimento e subiu uma décima a estimativa para 2024.