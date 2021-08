Comissão Europeia já concedeu 48,5 mil milhões de euros de pré-financiamento

Foram nove os Estados-membros que já receberam estes apoios, entre eles Portugal e Alemanha.



Bruxelas prevê avançar com mais desembolsos de pré-financiamento a outros países em setembro.



No início de agosto, a Comissão Europeia entregou 2,2 mil milhões de euros a Portugal referente ao pré-financiamento de 13% do PRR.



Foi o primeiro Estado-membro a entregar formalmente o plano nacional para aceder aos fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência e o primeiro a receber a aprovação de Bruxelas.