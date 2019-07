Comissão Europeia mantém estimativa do PIB mais pessimista que Governo

RTP10 Jul, 2019, 10:24 / atualizado em 10 Jul, 2019, 11:05 | Economia

A estimativa da Comissão para este ano está em linha com a projeção do FMI e do BdP | Yves Herman - Reuters

Bruxelas está mais pessimista para o crescimento da economia portuguesa em 2019 e 2020 do que o Governo português, que inscreveu no Programa de Estabilidade a previsão de crescimento de 1,9 por cento do PIB este ano e no próximo.



A estimativa da Comissão para este ano está em linha com a projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco de Portugal (BdP) e mantem-se igual à da última Primavera.







Em relação à zona euro, a Comissão Europeia reviu em ligeira baixa a previsão de crescimento da economia para o próximo ano, antecipando que acelere muito moderadamente, de 1,2 por cento do PIB este ano para 1,4 por cento em 2020.

Três vezes por ano, na Primavera, Outono e Inverno, a Comissão Europeia produz projeções macroeconómicas de curto-prazo.





De acordo com Bruxelas, estas previsões estão “ensombradas por fatores externos”, designadamente “as tensões comerciais a nível mundial e incertezas de vulto em matéria de políticas”, o que levou Bruxelas a retirar uma décima à sua anterior previsão de crescimento da zona euro para 2020.







Ao longo do último ciclo de previsões, Bruxelas tem procedido a sucessivas revisões em baixa do ritmo de crescimento da economia do espaço da moeda única, que abranda assim de forma vincada, no horizonte temporal de curto prazo (2019 e 2020), face aos valores de crescimento do PIB registados nos últimos quatro anos.



Para o conjunto da União Europeia a 28, a Comissão manteve inalteradas as suas previsões, que apontam para um crescimento de 1,4 por cento em 2019 e de 1,6 por cento em 2020.



De acordo com o Eurocid - Centro de Informação Europeia Jacques Delors, estas previsões económicas “referem-se às perspetivas evolutivas de alguns indicadores económicos”, entre os quais “o produto interno bruto, a formação bruta de capital fixo em equipamento, o emprego total, o número de desempregados ou a inflação”.