Comissão Europeia não tem certeza de acordo com Reino Unido antes do final do ano

Foto: Olivier Hoslet - EPA

A presidente da Comissão Europeia não sabe se vai ser possível alcançar um acordo com o Reino Unido antes do final do ano por causa do Brexit. Faltam fechar dossiers importantes para os dois lados. Ursula Von Der Leyen apelou também à Hungria, Polónia e Eslovénia para que não ponham em causa a vida de milhões de cidadãos europeus com nova oposição ao pacote de ajuda da pandemia.