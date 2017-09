Comissão Europeia não vê justificação para investigar preços dos combustíveis em Portugal

Antena 129 Set, 2017, 11:02 / atualizado em 29 Set, 2017, 11:10 | Economia

A Comissão Europeia diz que já respondeu à carta do Governo para explicar que não tem indícios suficientes que justifiquem a abertura de uma investigação aos preços dos combustíveis em Portugal.



Em entrevista à Antena 1, Ricardo Cardoso, o porta-voz da Comissão Europeia para a Concorrência, confirmou que a resposta já foi enviada para Lisboa.





O secretário de Estado da Energia diz que ainda não recebeu a resposta ao pedido feito pelo Governo português, mas adianta que o Executivo está a seguir uma recomendação da Assembleia da República.

"A Comissão recebeu uma carta do Governo português no final de julho. Essa carta referia-se aos preços dos combustíveis e Portugal e aos preços de combustíveis de referência na União Europeia e enviámos uma resposta a essa carta no princípio desta semana".Jorge Seguro Sanches tinha escrito à Comissária Europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, a dar-lhe conta de que havia desvios significativos e sistemáticos nos preços dos combustíveis praticados em Portugal, relativamente aos valores internacionais. Daí que tivesse sido pedida uma avaliação para determinar um eventual abuso.O secretário de Estado da Energia avançou ainda à Antena 1 que o Governo está disponível para fornecer os dados considerados necessários."Não conheço a resposta mas nós estamos a atuar no seguimento de uma recomendação da Assembleia da República, que precisamente nos incumbe de fazer esse trabalho. Mas não é esse o único trabalho que está a ser feito. Também estamos a trabalhar juntamente com a Autoridade da Concorrência em relação a outras questões que têm a ver com o mercado dos combustíveis (...) Se houver necessidade de juntar mais elementos para que o trabalho possa ser feito de uma forma mais conclusiva, com certeza que estamos disponíveis para o fazer".A Comissão Europeia esclareceu ainda que, neste momento, a Autoridade da Concorrência está a realizar uma avaliação das condições de concorrência no setor de combustíveis rodoviários, bem como a margem de preço/custo ao longo da cadeia de valor dos combustíveis.Na área dos preços de referência, Bruxelas está a investigar um caso relativo a três empresas no setor do etanol, nomeadamente, uma empresa espanhola, uma belga e uma sueca.O objetivo de Bruxelas é investigar se essas empresas terão manipulado o preço de referência do etanol. Já no caso português faltam indícios para justificar um processo de investigação.