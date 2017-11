Comissão Europeia prevê défice de 1,4% para Portugal em 2017

RTP09 Nov, 2017, 10:00 / atualizado em 09 Nov, 2017, 12:51 | Economia

Para 2017, o executivo comunitário antecipa que a redução do défice dos 2% em 2016 para os 1,4% este ano "se deve sobretudo à recuperação económica, à queda da despesa com juros e ao investimento público abaixo do orçamentado".



Excluindo as medidas temporárias, a previsão europeia é de que o défice das administrações públicas seja de 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB).



Quanto ao défice estrutural, que desconta o efeito do ciclo económico e das medidas temporárias, a expectativa de Bruxelas é que "melhore apenas ligeiramente em 2017", para os 1,8% do produto potencial (em 2016 foi de 2%).



Isto porque a melhoria do défice "é sobretudo cíclica na sua natureza e não é acompanhada de medidas discricionárias de consolidação orçamental".



Para 2018, Bruxelas espera que o défice permaneça "estabilizado nos 1,4%" do PIB "devido a um impacto mais negativo das operações temporárias", ao passo que o défice líquido destas medidas deverá melhorar para os 1,2% do PIB.



Tendo em conta que o impacto das medidas discricionárias e da poupança com juros em 2018 "deverá ser amplamente neutro", o défice estrutural de Portugal deverá "manter-se inalterado" no próximo ano.

Bruxelas admite que discrepância seja anulada ou reduzida

Na conferência de imprensa de apresentação das previsões económicas de outono, o comissário europeu dos Assuntos Económicos justificou a discrepância com os "pressupostos diferentes" tidos em conta por Bruxelas e Lisboa nas projeções, sendo a Comissão "mais conservadora" do que o Governo, mas admitiu que a diferença venha a ser "anulada ou reduzida", como já sucedeu no passado.



Sustentando que a previsão mais pessimista da Comissão se prende sobretudo com projeções mais conservadoras relativamente à despesa pública decorrente de compensações a trabalhadores e transferências sociais, Pierre Moscovici apontou, todavia, que Bruxelas está em contacto com o Governo português, "com um sentimento muito positivo", e admite que as diferenças de projeções venham a esbater-se, parcial ou totalmente.



"Esperamos que estas discrepâncias possam ser anuladas ou reduzidas, como foi o caso em exames ou avaliações orçamentais anteriores, pelo que sou prudente relativamente a estes números" hoje projetados pela Comissão, reconheceu Moscovici.



Já no que toca a 2019, e se nada for feito além das medidas que já estão previstas, a projeção da Comissão Europeia aponta para que o défice "melhore ligeiramente para os 1,2%", enquanto o défice estrutural deverá continuar amplamente inalterado".

Bruxelas melhora previsão de crescimento

A Comissão Europeia melhorou as previsões de crescimento da economia portuguesa. Segundo as previsões económicas de Outono, divulgadas em Bruxelas, a economia portuguesa deverá crescer 2,6% em 2017, em linha com a previsão que o governo português apresentou na proposta do Orçamento do Estado.



No primeiro semestre do ano a economia portuguesa cresceu 2,9%, impulsionada pelo investimento e pelas exportações, enquanto que o crescimento do consumo privado continuou a abrandar.



Nesta previsão, Bruxelas aponta para uma desaceleração do crescimento nos próximos dois anos, fixando-se nos 2,1% em 2018 e em 1,8% em 2019. Em maio, a Comissão Europeia esperava um crescimento de 1,8% para este ano, 1,6% no próximo ano.



Quanto à taxa de desemprego, deverá atingir em 2017 o valor mais baixo dos últimos nove anos, fixando-se nos 9,2% e deverá continuar a cair para os 7,6% no próximo ano, apesar do abrandamento na criação de empregos e de uma ligeira subida dos salários.



A Comissão Europeia volta a chamar a atenção para vulnerabilidade da economia portuguesa aos choques externos, pelo que mantém algumas cautelas nesta previsão.



Bruxelas faz ainda uma análise aos riscos que se colocam na frente orçamental e conclui que são sobretudo negativos, destacando "as incertezas em torno das perspetivas macroeconómicas" e o "impacto de potencial aumento do défice das medidas de apoio ao sistema bancário em 2017".



c/Lusa