Comissão Europeia quer acelerar negociações com o Reino Unido sobre as quotas de pesca

RTP

A Comissão Europeia quer acelerar o ritmo das negociações entre a UE e o Reino Unido sobre as quotas de pesca. Hoje em Bruxelas o ministro português do mar, Ricardo Serrão Lopes, considerou o debate do concelho das pescas esclarecedor e adiantou que a presidência europeia está a preparar um documento de compromisso com os vários pontos de vista dos ministros europeus que vai ser publicado já no dia 3 de Março.