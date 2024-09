Comissão Europeia quer rever ajudas a pequenos agricultores

Falando na apresentação das conclusões do relatório sobre o futuro da agricultura na União Europeia (UE), elaborado por um painel de 29 peritos criado em janeiro, numa altura de protestos nas ruas, e que reuniu representantes do setor, comunidades rurais e profissionais universitários, von der Leyen comprometeu-se a apresentar, nos primeiros 100 dias do seu segundo mandato, uma visão para a agricultura que inclua as recomendações do diálogo estratégico, hoje apresentadas.

A líder do executivo comunitário concordou que a Política Agrícola Comum (PAC) deve prever pagamentos diretos mais bem ajustados aos agricultores e produtores e dirigidos "aos que mais precisam", conforme recomendado.

"Estas recomendações serão depois integradas na visão para a agricultura e a alimentação, e eu apresentarei esta visão, ou chamemos-lhe roteiro, nos primeiros 100 dias do próximo mandato, havendo já alguns objetivos fundamentais delineados nas minhas orientações políticas", disse ainda von der Leyen.

"Temos de analisar bem a cadeia de valor agroalimentar, porque vemos que muitas vezes os agricultores são o elo mais fraco", referiu.

Lançado em janeiro de 2024, o Diálogo Estratégico sobre o futuro da agricultura da UE é um novo fórum que visa definir uma visão que responda às preocupações do setor.