Comissão Europeia quer versão atualizada do plano orçamental português para 2020

Foto: Reuters

A Comissão Europeia fez chegar ao Ministério das Finanças um pedido, com a maior brevidade possível, para que Portugal envie uma versão atualizada do plano orçamental para o próximo ano.

O esboço já enviado pelo Governo merece um alerta de Bruxelas para o risco de desvio significativo nas contas apresentadas.



As eleições legislativas levaram ao adiamento da entrega do Orçamento do Estado. António Costa pretende apresentar o documento até final do ano.



Também foram enviadas cartas com reparos da Comissão para os governos belga, espanhol, francês e italiano.



Entre abril e junho, Portugal apresentou um défice de 0,1 por cento.



Os dados divulgados hoje pelo gabinete estatístico europeu - o Eurostat mostram que na zona euro o défice situou-se nos 0,7 por cento. Mais duas décimas em toda a União Europeia.