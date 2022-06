Comissão monitoriza execução de apoios europeus nos próximos anos

"Competir-lhe-á ainda identificar eventuais constrangimentos à execução dos investimentos e criar soluções para os ultrapassar", afirmou o Ministério da Coesão Territorial em comunicado.

Presidida pela ministra da tutela, Ana Abrunhosa, a CPAIM vai estar em funções "durante o período de execução do Portugal 2030", dela fazendo também parte os secretários de Estado do Planeamento, do Desenvolvimento Regional e da Administração Local e do Ordenamento do Território.

Na comissão, têm igualmente assento o conselho diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), os presidentes da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, da Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" e das autoridades de gestão dos programas regionais do continente.

"Funcionará com o apoio técnico, logístico e administrativo da Direção-Geral das Autarquias Locais", cuja diretora-geral, Sónia Ramalhinho, esteve presente na assinatura do protocolo que criou a CPAIM, na sede da ANMP, em Coimbra.

"Os municípios, freguesias e entidades intermunicipais, essenciais para a concretização de políticas públicas nas mais variadas áreas, têm também grandes responsabilidades na gestão e execução dos investimentos que promovem o desenvolvimento local e regional", de acordo com uma nota do Governo.

A nova comissão "quer garantir uma intervenção mais eficaz nos domínios-chave da coesão social e territorial, agilizando com maior coordenação e articulação a operacionalização dos fundos europeus que a ajudam a construir".