Comissário europeu do Comércio "explora" hipótese de se candidatar à liderança da OMC

"Após a reunião dos ministros do Comércio desta manhã, o comissário confirmou que estava a explorar as suas opções e disse que a sua ponderação estava muito numa fase inicial", indica o gabinete de Phil Hogan numa resposta escrita enviada hoje à agência Lusa.

A mesma fonte adianta que, na videoconferência com os ministros europeus com esta pasta, Phil Hogan "observou que a maioria dos Estados-membros manifestou apoio a um único candidato da UE" à direção-geral da OMC, "o que ele achou encorajador".

Phil Hogan tem vindo a ser apontado como possível candidato da UE à liderança da OMC após a saída de Roberto Azevêdo do cargo, no final de agosto.

Saindo da função um ano antes de acabar o seu segundo mandato, Roberto Azevêdo, de 62 anos, deixa a liderança da OMC num momento crítico da organização por causa do bloqueio do seu principal mecanismo de resolução de conflitos, paralisado desde dezembro devido à recusa dos Estados Unidos em designar novos juízes, ao qual se junta a difícil situação do comércio mundial devido à pandemia de covid-19.

Hoje, falando no arranque da reunião dos ministros do Comércio da UE, o comissário europeu Phil Hogan pediu-lhes que "apoiem a realização de novas consultas pela Presidência [croata da União Europeia] para poder designar, nas próximas semanas, um candidato da UE".

"A UE tem referências multilaterais muito fortes e é reconhecida como uma força que poderia apoiar a OMC e proteger o sistema comercial multilateral. Isto coloca a UE numa posição legítima para apresentar um diretor-geral à OMC", argumentou o responsável.

Segundo Phil Hogan, "a pandemia de covid-19 gerou uma crise adicional de legitimidade para a OMC".

"Embora os fundamentos da organização já tenham sido postos em causa por ações unilaterais e pela gestão do comércio, a crise económica que se está a desenrolar irá colocar o sistema comercial baseado em regras sob pressão adicional", adiantou o comissário europeu, afirmando esperar que os ministros "subscrevam a opinião de que essa direção-geral deverá vir da UE".

Num comunicado divulgado após o encontro, os ministros salientaram apenas "a importância de acelerar o processo para que o novo diretor-geral possa entrar em funções em 01 de setembro", dada a saída de Roberto Azevêdo em 31 de agosto próximo.

"Apelaram também para que o futuro diretor-geral seja um forte defensor do multilateralismo, com a experiência e capacidade necessárias para impulsionar uma agenda ambiciosa para a OMC", de acordo com a nota de imprensa.