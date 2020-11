Comissões de utentes das antigas SCUT querem abolição completa dos pagamentos

Foto: Rita Colaço - Antena 1

De norte a sul do país, as comissões de utentes das antigas SCUT contestam o corte das portagens para metade. Estes movimentos defendem, sim, a abolição completa dos pagamentos, nas vias conhecidas como Sem Custos para os Utilizadores. O Parlamento aprovou ontem a redução em 50% do valor a pagar nas ex-SCUT, já a partir de 1 de janeiro. Mas os utentes querem mais.