Comité de "fundraising" da Associação Dignitude reforçado para estimular solidariedade

Lusa14 Nov, 2017, 10:53 | Economia

A Dignitude refere em comunicado hoje enviado à agência Lusa que o comité, formalizado no dia 09, passou a ser constituído pelo presidente José Martins Nunes (médico, Alto-Comissário para a organização da Cimeira Mundial de Saúde e antigo secretário de Estado da Saúde) e pelo vice-presidente João Almeida Lopes (presidente da APIFARMA, vice-presidente do Conselho Geral da CIP e diretor-geral da Medinfar).

Daquele órgão fazem ainda parte Eduardo Nogueira Pinto (advogado), Eduardo Rangel (comendador e empresário), Leonor de Freitas (empresária e presidente da Casa Ermelinda de Freitas), Manuel Ramalho Eanes (administrador executivo da NOS), Natália Valinha (farmacêutica e empresária) e Salvador de Melo (presidente do Grupo Melo Saúde e do HCP - Health Cluster Portugal).

O presidente da Associação Dignitude considera que o comité de "fundraising" é constituído por "personalidades de grande relevância nacional em diversas áreas, não só pelo conjunto dos valores de solidariedade que defendem mas, principalmente, pelo seu exemplo de cidadãos empenhados e solidários".

"São cidadãos que pretendem incentivar a sociedade civil a ajudar a combater a exclusão social onde ela mais dói: na saúde", refere José Martins Nunes na nota hoje divulgada.

O responsável, citado no documento, considera que a Dignitude "representa uma nova atitude para se ser solidário e útil a uma sociedade cada vez mais carente de ações, de afetos e de soluções para todos os que vivem num ambiente de extrema dificuldade".

"Trata-se de um projeto de vida, cujo sucesso vai depender da nossa capacidade em convencer os nossos concidadãos, as nossas empresas e a sociedade civil, que esta é uma boa razão para, em conjunto, ajudarmos quem mais precisa", remata.

A Dignitude é uma associação de caráter social, com sede em Coimbra, mas de âmbito nacional, que foi fundada em 2015 por António Arnaut, António Ramalho Eanes, Maria de Belém e Odete Ferreira, entre outros.

A associação surgiu "preocupada com a dignidade dos cidadãos, no caso particular com os doentes que necessitam de medicamentos e que não os podem pagar".

Criou o programa Abem - que dá apoio direto na aquisição de medicamentos aos cidadãos que mais precisam - que está estruturado numa rede solidária, agregando entidades referenciadoras públicas ou privadas e instituições particulares de solidariedade social responsáveis pela referenciação dos beneficiários, doadores singulares e empresariais, assim como instituições e autarquias.

O programa Abem "está neste momento em nove distritos, conta com 3.200 beneficiários e já financiou mais de 40.800 embalagens de medicamentos", segundo a associação.

Os responsáveis anunciam que em 2018 pretendem chegar aos 25.000 beneficiários e ter o programa "implantado em todos os distritos do país e regiões autónomas, e consolidar a sustentabilidade para os próximos anos".

A Dignitude em associação com as farmácias portuguesas iniciou no dia 04 o programa "Dê troco a quem precisa", que se estenderá até ao dia 24 de dezembro.