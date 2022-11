Comitiva do Governo moçambicano visita Japão

A comitiva inclui o ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala.

Os dois governantes moçambicanos vão encontrar-se com ministros japoneses com as pastas das Finanças, Negócios Estrangeiros, Economia, Comércio e Indústria e a ainda Infraestruturas, Transportes e Turismo.

Haverá ainda reuniões com a cooperação japonesa e respetivo banco, além de visitas a uma empresa de transportes públicos, a um aeroporto e à agência meteorológica do japão.