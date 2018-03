Comitiva russa visita ativos da Baía do Tejo e avalia possibilidades de investimento

Lusa22 Mar, 2018, 07:37 / atualizado em 22 Mar, 2018, 08:47 | Economia

Os responsáveis de várias entidades oficiais e diversas empresas associadas da Câmara de Comércio e Indústria da Federação da Rússia estão presentes na visita que começou por dar a conhecer os ativos da Baía do Tejo e o contexto em que os mesmos estão sediados nos concelhos de Almada, Barreiro e Seixal, incluindo também uma visita ao parque empresarial de Estarreja, no norte do país, disse à agência Lusa fonte da empresa.

A Baía do Tejo, empresa do universo Parpública, tem a responsabilidade dos territórios das antigas áreas industriais do Barreiro, Seixal e Almada, mas também do parque empresarial de Estarreja.

"Este é um primeiro momento, mas esperamos até ao final do ano voltar com um conjunto de empresas mais extenso e de áreas mais diversas. É importante perceber o ambiente económico e o mercado português", disse Dmitry Bulatov, um dos responsáveis da comitiva russa, citado em comunicado pela Baía do Tejo.

Segundo o documento, enviado à Lusa, as entidades russas estão a "perspetivar a possibilidade de instalar unidades de produção em Portugal e fazer daqui a base da operação para chegar a outros mercados".

Esta visita surge na sequência da presença em Moscovo de uma delegação da Baía do Tejo, onde se estreitaram relações com as Câmaras de Comércio e Indústria de Moscovo e da Federação da Rússia.

Na ocasião foram assinados três protocolos com entidades ligadas à Câmara de Comércio e Indústria da Federação da Rússia. As entidades são a National Guild of Producers and Importers, a National Union of Food Exporters e a Russian-Portuguese Business Council of Chamber of Commerce and industry of the Russian Federation.

Foi ainda assinado um memorando de entendimento com a Câmara de Comércio e Indústria de Moscovo, que representa cerca de 3.500 associados.