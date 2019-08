Como a greve afectou as reservas de combustível

O Governo garante que a requisição civil foi cumprida e os serviços mínimos ultrapassados.



Foram também reduzidos hoje os postos de abastecimento exclusivos só para viaturas prioritárias.



No porto de Póvoa de Varzim os barcos de menor dimensão estão a racionar combustível. Se as restrições nos abastecimentos continuarem os profissionais deste ramo vão pedir acesso prioritário à rede de emergência.



A Marina de Vilamoura tem 825 postos de amarração e nesta época a procura é muita. Na quinta-feira esgotou a gasolina e o gasóleo e hoje chegou ao fim o gasóleo colorido.



Pela fronteira do Guadiana entraram esta manhã pelo menos 10 camiões cisterna espanhóis escoltados pela GNR para abastecer todo o Algarve.



O aeroporto de Faro está já a funcionar sem constrangimentos tal como o de Lisboa. O Governo comunicou que ao longo do dia a requisição civil foi cumprida e os serviços mínimos superados. As Forças de Segurança e as Forças Armadas só foram pontualmente solicitadas para conduzir as viaturas de transporte carburante.



O Ministério Público está a analisar as declarações do porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, sobre o não cumprimento por estes profissionais dos serviços mínimos e da requisição civil, decretados no âmbito da greve.



Hoje à tarde foi reduzido o número de postos que pertencem exclusivamente à rede estratégica. Passaram de 52 para 26. A partir das 13h nestes pontos os automobilistas puderam começar abastecer até 15 litros de gasóleo ou gasolina por cada veículo.