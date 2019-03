Como a troika abriu portas ao investimento angolano em Portugal

Foto: Ed Cropley, Reuters

Há um ano, na Maia, Isabel dos Santos inaugurava a nova unidade de mobilidade eléctrica da Efacec.



Ela própria, o rosto de referência dos investimentos angolanos em Portugal, acionista maioritária da Efacec, Isabel dos Santos tem também participações na operadora de telecomunicações NOS e é nome de referência na estrutura accionista do EuroBic.



Durante a visita a Portugal, em Novembro do ano passado, o presidente angolano assegurou que a Sonangol se mantém se em terras lusas. A empresa petrolífera detém perto de 15% do BCP, está também presente na GALP-Energia.



A presença angolana faz-se notar também na comunicação social, através da Global Media, em títulos como TSF e Diário de Notícias, e na área desportiva, nomeadamente no Sporting, com a Holdimo, liderada pelo empresário Álvaro Sobrinho, que aí detém 30% das ações da SAD.



Mas ao longo dos anos banca, energia e telecomunicaçãoes têm sido os sectores preferenciais do investimento angolano.