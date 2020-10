Como está a economia na China? De novo a crescer... em força

Com o mundo num duro combate à pandemia que originou uma grave crise económica, a China parece já ter ultrapassado essa fase. A situação da Covid-19 no país estará aparentemente controlada, pelo menos para já, e a economia voltou a crescer com pujança. A recuperação económica no país acelerou no terceiro trimestre deste ano.