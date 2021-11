Como nas vacinas. Costa defende compra conjunta de combustíveis pela UE

António Costa defende a compra conjunta de combustíveis por parte da União Europeia, à semelhança do que aconteceu com as vacinas da covid. O primeiro-ministro considera que desta forma os europeus podem enfrentar melhor a crise energética. Declarações em Paris, numa conferência dos socialistas do Parlamento Europeu.