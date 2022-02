Como o tabaco. Garrafas de vinho podem apresentar alertas sobre cancro

Direitos Reservados

O Parlamento Europeu está a equacionar se haverá ou não alertas idênticos aos já existentes para o tabaco nos rótulos das garrafas de vinho. Esta é uma das medidas que consta do Plano Europeu contra o Cancro e que está a ser equacionada no Parlamento Europeu, com uma série de emendas ao relatório sobre este plano.