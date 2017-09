Companhia aérea cabo-verdiana cancela todos os voos até 11 de setembro

Lusa06 Set, 2017, 16:02 | Economia

"Na impossibilidade de encontrar motor para substituição no Boeing 757 e de encontrar avião [...], a TACV informa que os voos programados para o período de 06 a 11 de Setembro estão cancelados por falta de equipamento", informou hoje a empresa, em comunicado.

Na terça-feira, a companhia tinha anunciado o cancelamento das ligações de hoje e quinta-feira para Lisboa, em Portugal, e Fortaleza e Recife, no Brasil, depois de durante o fim de semana terem já sido canceladas as ligações com Providence, nos Estados Unidos.

"Todos os passageiros afetados continuam a ser encaminhados para os seus destinos em função da disponibilidade de lugares em companhias terceiras. Os que assim preferirem, terão o reembolso do bilhete não voado", acrescenta o comunicado.

A TACV lamenta as alterações a que os passageiros foram sujeitos, considerando que foram "provocadas por uma situação totalmente incompatível com a realização pontual e segura dos voos programados".

A empresa de Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) anunciou também o fim das ligações para Dacar, no Senegal, e Bissau, na Guiné-Bissau, a partir de quinta-feira.

A companhia aérea pública cabo-verdiana está em processo de reestruturação com vista à sua privatização, tendo o Governo assinado com o grupo islandês Icelandair um contrato de gestão da empresa pelo período de um ano.

Com um passivo acumulado de mais de 100 milhões de euros, a empresa assegura agora apenas as ligações internacionais depois de o Governo ter negociado com a Binter Cabo Verde o exclusivo das ligações no mercado doméstico, empresa na qual entrou com 49% do capital.

A TACV tem ligações aéreas regulares para a Europa, Brasil e Estados Unidos.