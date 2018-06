Companhia Binter inaugura rota Madeira-Porto Santo e admite outras ligações

Lusa05 Jun, 2018, 14:54 | Economia

O diretor comercial da Binter, Miguel Angel Suarez, mostrou-se hoje satisfeito com a nova rota, anunciando que o objetivo é aproveitar ao máximo o posicionamento do avião na Madeira para outras ligações.

"Estamos centrados nesta rota, mas pensamos aproveitar este avião para poder dar serviços adicionais e contribuir para uma maior abertura da Madeira ao exterior, não estando ainda, contudo, definida qualquer outra ligação concreta. Mas admitimos ser possível com o continente, Espanha, Canárias ou África".

Na conferência de imprensa que assinalou a inauguração da ligação, no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, em Santa Cruz, esteve também o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, que realçou o esforço do Governo da República e do Governo Regional em assegurar, em tempo, a continuidade da ligação, já que a concessão anterior terminou na segunda-feira.

A Binter passa a oferecer nesta rota uma aeronave ATR 72, com capacidade para transportar 72 passageiros (a anterior era de 19 passageiros), bagagens, carga e correio.

As tarifas ('one way' e sem taxas) cobradas para residentes e estudantes são de 19,50 euros e 14,50 euros, respetivamente. Para não residentes, os valores são de 39 euros (sem possibilidade de mudança ou reembolso), 64 euros (sem restrições), 46 (promocional) e 55 euros (económica).

Em 29 de Maio, o Governo da República decidiu adjudicar à empresa Binter Canarias S.A. a prestação de serviços aéreos regulares, em regime de concessão, na ligação aérea Porto Santo-Funchal-Porto Santo, anunciou então o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas (MPI).

"A referida empresa foi autorizada a aceitar a marcação de reservas (...) para voos a partir de 5 de Junho, dia seguinte à cessação do contrato em vigor, garantindo-se, dessa forma, a continuidade de um serviço da máxima importância para os habitantes da Região Autónoma da Madeira", adiantava, então, o MPI, em comunicado.

O Governo da República salientou ainda que "a seleção da empresa foi realizada no quadro de um concurso público internacional lançado em Outubro de 2017" e que "o contrato de concessão vigorará por um período de três anos".

O concurso teve outros dois concorrentes - a LFAS - Lease Fly Aviation Services S.A., e a Aero Vip - Companhia de Transporte e Serviços Aéreos SA (Sevenair).

A concessão, de acordo com o Diário da República de 3 de Março de 2017, tem o valor de cerca de 5,6 milhões de euros.

A Binter começou por ser uma companhia aérea regional espanhola, a operar desde 1989, primeiro ligando as Canárias e mais tarde aquele arquipélago a destinos internacionais.

A transportadora tem ligações entre as Canárias e Funchal e Lisboa e, em 2016, começou a operar em Cabo Verde, através da Binter Cabo Verde, que assegura em exclusividade, desde Agosto de 2017, os voos no arquipélago.

Nos 30 anos de operação, a Binter já transportou 60 milhões de passageiros, realizou mais de um milhão de voos, tem 1.300 funcionários e mantém ligações com 12 destinos internacionais.

A portuguesa Sevenair, que detinha anteriormente a concessão Porto Santo-Funchal-Porto Santo, anunciou, contudo, que contestaria o resultado do concurso público internacional, realçando que ao longo dos últimos três anos o serviço público de transporte aéreo entre o Porto Santo e Funchal "tem sido prestado cumprindo escrupulosamente o caderno de encargos que esteve na sua origem".