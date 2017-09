Companhias áereas e sindicatos assinam contrato coletivo de trabalho

Lusa14 Set, 2017, 18:22 | Economia

Em comunicado, a RENA informou que, após um processo negocial longo e que contou com a mediação da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, foi assinado, no Ministério do Trabalho, um CCT com o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) e com o Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC).

Citado no comunicado, o presidente da direção da RENA, Paulo Geisler, considerou que a assinatura do acordo é "motivo de grande satisfação não só para as companhias áreas estrangeiras a operar em Portugal, associadas da RENA, mas também para os seus colaboradores, que veem reconhecidas importantes condições laborais".

O setor contava com um acordo coletivo de trabalho, cuja vigência tinha cessado.