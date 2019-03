Compensações a operadores de transporte foram de 9,7 milhões em 2017

Lusa28 Mar, 2019, 17:25 | Economia

O relatório "Compensações financeiras no serviço público de transporte de passageiros regular", divulgado pela AMT, contém o controlo anual dos montantes pagos aos operadores públicos e privados que asseguram o serviço público de transporte de passageiros regular entre os anos de 2009 e 2017.

O relatório revelou que, "em 2017, o montante das indemnizações compensatórias ascendeu a 9,7 milhões de euros, o que representa uma redução de cerca de 94% face ao montante atribuído em 2009 (172,2 milhões de euros)".

Por outro lado, no mesmo período, "verificou-se um aumento de aproximadamente 51% no montante das compensações tarifárias" - geralmente relativas à atribuição de descontos ou bonificações em tarifas -, de 22,2 milhões de euros para 33,5 milhões de euros.

O relatório revela ainda que, no que respeita à administração local, o financiamento do serviço público de transporte de passageiros regular representou uma despesa de cerca de 806 milhões de euros entre 2009 e 2017, à taxa de crescimento anual composta de 2,4%, "o que corresponde a uma média anual de cerca de 90 milhões de euros".

Cerca de 70% dos 806 milhões gastos pelas autarquias são destinados ao transporte escolar (passes escolares e circuitos especiais): os municípios gastaram nestes nove anos 564 milhões de euros, o que dá uma média de cerca de 237 mil euros por ano e por município.

Os contratos de serviços públicos, as indemnizações compensatórias e outros montantes são as outras categorias com maior peso na despesa de base local (respetivamente, 96 milhões, 59 milhões e 68 milhões de euros, num total de 223 milhões de euros).

Os dados foram recolhidos junto de entidades da Administração Pública central, relativamente aos modos de transporte ferroviário, rodoviário e fluvial, bem como junto dos operadores de transporte público de passageiros, nos modos rodoviário e fluvial, no que se refere aos pagamentos efetuados para financiamento do serviço público de transporte de passageiros regular.

Devido à dificuldade que teve em obter a informação junto de várias entidades, a AMT salientou a necessidade de serem definidos "procedimentos claros e sistemáticos de troca de informação entre as diversas entidades públicas competentes" e "clarificação de conceitos legais", de forma a "tornar o controlo de compensações concedidas às entidades mais eficaz, rigoroso e integrado".