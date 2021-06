Compete abre candidaturas para projetos de inovação empresarial com dotação de 400 ME

Numa nota, o Compete detalha que estes projetos têm respetivamente uma dotação de 145 milhões para o aviso 12, de inovação produtiva pata territórios no interior, e 255 milhões para o aviso 13, de inovação produtiva.

"Os avisos estão abertos até 21 de setembro 2021 e têm como objetivo e dar prossecução à atração de novo investimento empresarial e criação de emprego, contribuindo para os tornar mais competitivos, através da tipologia designada por SI Inovação produtiva", indicou o Compete.

De acordo com a entidade, "são enquadráveis os projetos individuais em atividades inovadoras, que se proponham desenvolver um investimento inicial", relacionados com "a criação de um novo estabelecimento", o "aumento da capacidade de um estabelecimento já existente", a "diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no estabelecimento" e a "alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente".

O Compete adianta ainda que "esta repartição em dois avisos sublinha uma discriminação positiva dos territórios de baixa densidade contribuindo para a promoção da coesão territorial, permitindo valorizar os territórios do interior, através de instrumentos financeiros com dotações específicas para o interior e adaptados a estes territórios, baseados em políticas de incentivo ao investimento apostando na inovação".

De acordo com a mesma nota, "são elegíveis todas as empresas (PME e NPME) e numa orientação para prioridades definidas pela Comissão Europeia, estes avisos incorporam já majorações para projetos com investimentos nas áreas de transição digital e de economia verde" e que "constituem instrumentos fundamentais para alavancar a mudança de paradigma das empresas nacionais".