Compra da Media Capital: Altice critica regulador e fala de oportunidade perdida

"A Altice lamenta que, apesar de ter desenvolvido os melhores esforços nesse sentido, os reguladores não tenham emitido as decisões necessárias à concretização da transação em tempo útil", disse a empresa, em comunicado enviado às redações.







c/ Lusa

A Altice reagia assim à notícia da Prisa ter desistido do negócio para a venda à Altice da Media Capital, dona da TVI. A posição foi comunciada oficialmente ao regulador do mercado espanhol.A operadora diz que as partes envolvidas no negócio não anteciparam a “completa falta de abertura para discutir soluções neste âmbito e a manifesta ausência de respostas dessa Autoridade [da Concorrência]”.A operadora aponta que os esforços que fez "para obter atempadamente uma decisão favorável incluíram a apresentação de um conjunto muito abrangente de compromissos, com uma vigência alargada, a ser monitorizados por um mandatário independente e sujeitos a um mecanismo acelerado de resolução de litígios".Entre as medidas propostas, a empresa fala da "separação das várias áreas de negócio, a implementação de uma oferta a plataformas concorrentes, atuais ou potenciais, do canal generalista TVI a um preçopelos custos históricos, e a renúncia a conteúdos exclusivos, com atribuição de condições preferenciais aos concorrentes", segundo a mesma nota.No comunicado , a Altice considera que "se perdeu uma oportunidade crucial para dinamizar o setor das telecomunicações e dos media em Portugal, bem como para a criação de valor neste setor, resistindo-se, injustificadamente, e em prejuízo da atratividade da oferta no mercado nacional, à tendência global para a consolidação entre telecomunicações, media, conteúdos e publicidade digital".Ainda assim, e "para que não haja qualquer dúvida", a Altice garante que vai continuar a apostar em Portugal, "principalmente no mercado das telecomunicações, onde continuará o seu investimento em tecnologia e inovação".A empresa destaca que a 13 de abril as duas partes decidiram estender por dois meses o prazo contratual para a conclusão do negócio, tempo que consideraram ser suficiente para que a Autoridade da Concorrência se pronunciasse sobre o negócio, garantindo que tanto a Altice como o Grupo Media Capital estavam convictas que estavam reunidas as condições para que o negócio se concluísse com sucesso.Esse prazo terminava a 15 de junho de 2018. “Consequentemente, a transação prevista no referido contrato, a aquisição do Grupo Media Capital pela Altice, já não poderá ter lugar”, “sem que, decorrido cerca de um ano desde a assinatura do contrato, esta Autoridade tenha emitido a sua decisão final no processo”.A empresa pede, por isso, "que todos reflitam sobre as consequências causadas aos investidores, quer nacionais quer estrangeiros, à criação e sustentabilidade de emprego, à criação de valor e por último à economia nacional, dado o excessivo arrastar de tempo deste processo".A Altice critica ainda as “decisões insuficientemente justificadas sem qualquer tipo de paralelo ou referência internacionais e em contraciclo com as atuais tendências nos sectores envolvidos”.No domingo, um ano depois da proposta de compra feita pela Altice e dias após o fim do prazo apontado para concretizar o negócio, a TVI noticiou que a Prisa iria deixar a venda da Media Capital sem esperar pela decisão da Autoridade da Concorrência (AdC), desistência hoje confirmada ao mercado, tanto em Espanha como em Portugal. Altice anunciou em julho do ano passado que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, por 440 milhões de euros.No comunicado de hoje, a Altice ressalva que a AdC não chegou a emitir a sua decisão final.No final de maio deste ano, a AdC anunciou que tinha rejeitado os compromissos apresentados pela Altice para a compra da Media Capital por entender que "não protegem os interesses dos consumidores, nem garantem a concorrência no mercado".Reagindo ao anúncio, em 29 de maio, a Altice Portugal manifestou discordância perante a posição do regulador, afirmando não estar disponível "para apresentar quaisquer outros" compromissos.Antes, em 15 de fevereiro deste ano, a AdC abriu uma investigação aprofundada à compra da Media Capital por considerar existirem "fortes indícios" de que a operação poderá resultar em "entraves significativos à concorrência".Já em outubro passado, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), na altura liderada por Carlos Magno, não chegou a consenso sobre o negócio, apesar de os serviços técnicos da entidade terem dado parecer negativo ao negócio.Com oda ERC, que seria vinculativo para o negócio - a falta de consenso gerou fortes críticas ao presidente da altura -, o processo passou para a alçada da AdC.A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), por sua vez, considerou, em setembro passado, que a compra da dona da TVI não deveria ter lugar "nos termos em que foi proposta", devido aos entraves à concorrência.