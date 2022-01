Compra de casa. Bancos emprestaram 1.300 milhões de euros em novembro

É o valor mais alto desde julho do ano passado, de acordo com dados do Banco de Portugal. Até novembro, os bancos emprestaram um total de 13.700 milhões de euros para a compra de casa, um valor superior a todo o ano de 2020. E também maior que o de 2019, ano em que a pandemia ainda não tinha atingido Portugal.