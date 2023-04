Compra de petróleo prestes a atingir valores recorde

Na manhã desta sexta-feira, o preço do barril subiu dos 85,62 dólares para 86,10 dólares.



A Agência alertou que a decisão dos grandes produtores de cortarem a produção vai levar à subida dos preços. “Isto é um mau sinal para a recuperação económica e crescimento. Os consumidores são confrontados com preços inflacionados em bens essenciais e vão ter de apertar o orçamento”.



Os preços no mercado do petróleo subiram sete dólares no princípio deste mês após as nações pertencentes à OPEP terem decidido cortar a produção, apesar da recuperação económica da China.



Este aumento levou a reações negativas no Ocidente, com as lideranças a queixarem-se de que a recuperação económica será mais difícil e que a Rússia continuará a encaixar dinheiro que lhe permitirá sustentar a ofensiva na Ucrânia.



O aumento nas compras também desilude as expectativas criadas em torno de um possível corte de emissões até 2030. Apesar de muitas empresas admitirem que o futuro é de “carbono zero”, a verdade é que as petrolíferas continuam a ter números de vendas que colidem com as metas ambientais da ONU.