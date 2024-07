Compra e venda de casa cai 18,7% em 2023 para valor mais baixo desde 2017

De acordo com as estatísticas da construção e habitação, no ano passado, o valor total das habitações transacionadas fixou-se em 28.000 milhões de euros, o que representa uma redução de 11,9% relativamente a 2022.

Naquele período, foram feitas cerca de 106.300 avaliações bancárias por peritos ao serviço das instituições bancárias no âmbito da concessão de crédito à habitação, refletindo uma diminuição de 11,3% face ao ano anterior.