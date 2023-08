Compramos gás à Rússia porque é mais barato do que investir nas renováveis

Foto: Gary Cameron - Reuters

Nos primeiros seis meses deste ano, as compras de gás natural liquefeito à Rússia aumentaram quase dois por cento quando comparadas com o mesmo período do ano passado, e perto de 40 por cento em relação a 2021.



Portugal não é exceção com as importações de gás natural liquefeito à Rússia a aumentarem seis por cento em relação ao ano passado, com a compra de perto de 200 milhões de metros cúblicos de gás, de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia, revela o Jornal de Negócios desta quinta-feira.



O antigo presidente da Associação Portuguesa de Energia fala em contradições do poder político: Por um lado, a intenção de diminuir a independência face à Rússia, por causa da guerra, por outro, António Sá Costa sublinha que há interesse em comprar gás barato. E neste caso, só mesmo o russo.



Com este aumento das importações, a Rússia é agora o terceiro país que mais gás vende a Portugal. Nigéria e Estados Unidos são os dois primeiros.