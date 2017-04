Compras com cartão aumentam 9% em 2016 para 38.000 milhões de euros

Lusa 28 Abr, 2017, 17:33 | Economia

Segundo o Relatório dos Pagamentos de 2016, que foi divulgado hoje pelo Banco de Portugal (BdP), as compras feitas com cartões cresceram 10,4% em número e 9% em valor, de 35.062 milhões de euros em 2015 para 38.210 milhões no ano passado, "acompanhando a evolução do consumo privado".

O banco central concluiu também que "o valor das compras efetuadas com cartões estrangeiros aumentou 14% em relação a 2015, refletindo a evolução do turismo", totalizando 3.140 milhões de euros.

De acordo com o BdP, a rede Multibanco processou 2.021 milhões de operações em 2016, das quais 48% corresponderam a compras, enquanto os pagamentos (de serviços, ao Estado, etc) e os levantamentos representaram 29% e 21%, respetivamente.

Também em termos de valores transacionados, "as compras continuaram a registar o maior peso (36%), seguindo-se os levantamentos (27%) e os pagamentos (23%)", observa o banco central.

O BdP afirma que "é possível identificar uma tendência de substituição de levantamentos por compras", referindo que nos últimos cinco anos os levantamentos mantiveram-se estáveis, rondando os 400 milhões de operações e os 25.700 milhões de euros, "enquanto as compras nacionais cresceram em número e valor".

Em 2016, segundo o BdP, estavam registados na rede Multibanco cerca de 14 milhões de cartões de débito a seis milhões de cartões de crédito.

O Banco de Portugal observa também que embora 34% dos cartões ativos em 2016 apresentassem tecnologia `contactless` -- que permite que os utilizadores não introduzam o código `PIN` em compras até 20 euros, aproximando apenas o cartão de um terminal adaptado a esta tecnologia -, as compras com recurso a esta tecnologia "totalizaram apenas 0,5% do valor das compras efetuadas através da rede Multibanco em 2016 (0,2% em 2015).

No ano passado, foram realizadas 29,4 milhões de compras online com cartão em Portugal, no valor de 1.928 milhões de euros, mais 12% do que o montante registado no ano anterior, refere o banco central.

Em 2016, o sistema que processa as operações de pagamento em Portugal, o SICOI, liquidou 2.354 milhões de operações, no montante de 386.000 milhões de euros, mais 6,8% e 8% do que no ano anterior (respetivamente).

Os débitos diretos aumentaram 4,3% em número e 5,5% em valor em 2016, depois de uma redução em 2015 face ao ano anterior.

Por sua vez, no ano passado, registou-se novamente uma redução da utilização dos cheques, de 12,2% em número e de 7,9% em valor. O número de entidades constantes da listagem de utilizadores de cheque que oferecem risco também diminuiu 13,8% (19.931 entidades em 31 de dezembro).