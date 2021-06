Concelho geral do Novo Banco diz que é ilegal e surpreendente a proibição do Fundo de Resolução

Foto: RTP

O presidente do Comité de Remunerações do Novo Banco diz que o Banco de Portugal não levantou objeções ao pagamento de bónus a administradores de bancos no ano de 2020, apesar dos alertas do BCE por causa da pandemia.