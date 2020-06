Concertação Social. Governo e parceiros reuniram-se para preparar Conselho Europeu

O Ministro do Planeamento esteve reunido com os parceiros sociais, no Palácio da Ajuda, para preparar o Conselho Europeu da próxima sexta-feira, altura em que se vai discutir pela primeira vez a proposta apresentada pela Comissão Europeia.