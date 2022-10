Concertação Social. Ministra do Trabalho não fecha a porta a "futuros entendimentos" com a CGTP

A CGTP ficou de fora do acordo da Concertação Social, alcançado no sábado, por considerar que os aumentos salariais não têm em conta as previsões da inflação nem valorizam os trabalhadores.



Em entrevista à RTP, Ana Mendes Godinho garantiu que "tudo o que este acordo não tem é a desvalorização dos trabalhadores ou do salário", afirmando que "o grande objetivo do acordo é a valorização salarial e os aumentos dos salários".



A ministra do Trabalho explicou que as empresas que cumprirem os referenciais de aumentos dos salários anuais terão benefícios fiscais relativamente ao IRC.



A aplicação do benefício fiscal pressupõe três requisitos: contratação coletiva dinâmica, aumento dos salários e diminuição do leque salarial dentro da própria organização.



Ana Mendes Godinho explica que as medidas são cumulativas e que, desta forma, o benefício fiscal só se aplica às empresas que "cumprirem ou forem além do que está estabelecido".



A ministra destacou o "acordo histórico", recordando que "última vez que houve um acordo desta dimensão de rendimentos foi há 26 anos". Ana Mendes Godinho sublinhou ainda que este "é o primeiro acordo com previsão a quatro anos".