Concessão de crédito em Angola cai para 6,6%, metade do valor de 2018

"No seguimento de um crescimento forte do crédito durante 2018, parcialmente inflacionado pela marcada depreciação da taxa de câmbio do kwanza, um enfraquecimento mais lento da moeda vai ver esta pressão para o aumento dos empréstimos desvanecer-se durante 2019", escrevem os analistas desta consultora que é detida pelo mesmo grupo que tem também a agência de `rating` Fitch.

"Um regresso ao crescimento positivo do PIB [Produto Interno Bruto]motivado pelo petróleo e a continuação da flexibilização monetária por parte do Banco Nacional de Angola vai fazer com que o crescimento do crédito se mantenha em terreno positivo nos próximos trimestres, com a nossa previsão a ser de um crescimento dos empréstimos de 6,6% e 5,6% em 2019 e 2020, o que compara com a estimativa de 12,5% para 2018", escrevem os analistas.

Numa nota sobre o setor bancário angolano, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, a Fitch Solutions escreve que "apesar da marcada depreciação da taxa de câmbio do kwanza, a inflação está numa tendência decrescente, com o knwanza a ficar nos 18,4% em novembro, o que compara com uma média de 30,4% durante 2017" e deverá descer para 1,54% este ano.