Concessão de crédito especializado sobe16,4% em julho para 739 milhões de euros

Lusa 30 Ago, 2017, 18:15 | Economia

A ASFAC informou hoje que este aumento do total do crédito concedido ficou a dever-se ao aumento de 30,5% dos empréstimos a particulares, num total de cerca de 242 milhões de euros, que correspondem a 32,8% de todos os créditos.

Também o crédito às empresas subiu 28,7% em julho, ascendendo a 14.976 milhões de euros, o que equivale a 2% do financiamento total concedido.

De acordo com a ASFAC, "o aumento do valor do crédito concedido para viaturas a empresas e particulares é o reflexo da dinamização da economia portuguesa e da consequente mobilização dos agentes económicos no sentido de financiarem os meios de transporte, quer para a atividade empresarial quer para uso de particulares".

O crédito `revolving` registou um valor de 159.206 milhões de euros, representando 16,1% do total do crédito concedido.

Quanto ao destino dos empréstimos clássicos, a ASFAC indica que o financiamento para compra de meios de transporte, que representa 70,9% deste tipo de financiamento, subiu 27,8% e que o crédito pessoal, cujo peso no total de crédito clássico é de 20,1%, cresceu 20,1%, cifrando-se nos 51,6 milhões de euros.

Relativamente aos contratos de crédito celebrados em julho, a ASFAC dá conta de 14.104 contratos, "sendo a esmagadora maioria (93,4%) com particulares".

No segmento empresas, verificou-se uma subida de 18,7% no número de contratos celebrados face ao mesmo período do ano passado.